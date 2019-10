Emmanuelle Berne (Danse avec les stars) en couple avec un séduisant pilote

Il y a eu du changement dans la vie amoureuse d'Emmanuelle Berne. Aux dernières nouvelles, la danseuse professionnelle de Danse avec les stars était en couple avec l'ancien candidat de la Star Academy Tony Bredelet. Mais depuis, elle a changé de partenaire comme l'a dévoilé Yoann Riou sur Instagram, lundi 30 septembre 2019.

Le candidat de la saison 10, actuellement diffusée sur TF1, a partagé un dîner avec Emmanuelle Berne, la maman de cette dernière, ainsi que son nouveau compagnon. Nous avons donc appris que la belle blonde de 31 ans était en couple avec un célèbre pilote automobile britannique prénommé Chris Buncombe (41 ans), qui a notamment remporté les 24 Heures du Mans en 2007. "Très apaisante, agréable soirée avec ma formidable partenaire de @dals_tf1 @emmanuelleberne, son compagnon @chris_buncombe et la maman d'Emmanuelle. Chaque semaine, on se fait au moins un resto avec Emma et Chris et ce lundi soir, il y avait aussi la maman de ma pétillante danseuse. Quand on dit et répète que Danse avec les stars est avant tout une aventure humaine, qui se prolonge bien au-delà des parquets et salles d'entraînement", a tout d'abord écrit le commentateur sportif de L'Équipe. Il a ensuite précisé qu'aujourd'hui, sa partenaire de danse et son compagnon allaient justement "venir à L'Équipe pour regarder dans les coulisses ses commentaires du match Galatasaray – PSG". Une belle amitié qui renforce leur complicité sur le parquet.

Pour l'heure, Emmanuelle Berne ne s'est pas encore exprimée sur sa rencontre avec Chris Buncombe. Elle a simplement posté une photo en sa compagnie, le 1er août dernier. Et ce mardi 1er octobre 2019, elle a commenté un cliché d'eux : "Je nage en plein bonheur en ce moment grâce à @chris_buncombe... Contente d'avoir pu soutenir celui qui me soutient au quotidien depuis bien des mois maintenant ! Bravo à toute l'équipe de @tempestaracing pour votre podium de ce week-end @93_cf @jonhui_racing @eddie_cheever !"