Sami El Gueddari en couple : le handicap, la distance... Ses rares confidences

Sami El Gueddari (35 ans) était à Rio afin d'assurer son rôle de consultant sportif pour France Télévisions, dans le cadre des Jeux paralympiques de 2016. On ne sait pas s'il a oublié de monter là-haut, mais ce qui est certain, c'est qu'il a rencontré l'amour dans les bras d'une belle maquilleuse lors de son voyage. Interrogé par Gala, le candidat de Danse avec les stars 2019 a évoqué sa rencontre avec sa petite amie Eve (38 ans), ainsi que leur grande complicité malgré la distance.

Une vie à deux

Depuis leur rencontre, le handicap de Sami El Gueddari, une malformation congénitale à la jambe gauche (qui s'arrête donc au tibia), n'a jamais été un sujet. Sa petite amie était déjà "sensibilisée aux situations de handicap", car elle avait "un frère malade, reconnu handicapé". "Pour moi, quand on rencontre quelqu'un, c'est comme il est, avec son mode de fonctionnement", a ajouté Eve. Le partenaire de Fauve Hautot dans le concours de danse de TF1 a quant à lui expliqué qu'elle avait découvert sa situation au fur et à mesure. Si pour la jolie blonde, cela ne fait aucune différence, certaines personnes lui disent qu'ils la trouvent "formidable". "Mais ça va, hein, je ne suis pas Mère Teresa", a-t-elle souligné. Et Sami El Gueddari d'ajouter amusé : "Comme si tu faisais dans le social !"

Entre eux, c'était une évidence. Eve l'a "remarqué" dès qu'elle l'a vu. Et dès le moment où ils ont discuté ensemble, les tourtereaux se sont découvert "de vraies affinités, une même manière de voir la vie". Sami El Gueddari n'a ainsi pas vu passer les douze jours à ses côtés : "J'étais resté sur ma faim, et j'ai proposé à Eve de revenir passer deux semaines avec elle à Rio, où elle résidait." Elle a accepté, ils se sont donc revus. Et les choses se sont une fois de plus accélérées. Lors de leur deuxième rendez-vous, l'ancien sportif lui a donné son adresse. "Quelque temps plus tard, j'ai débarqué chez lui, avec mes trois valises", a admis Eve auprès de nos confrères. Ils ont alors "immédiatement commencé [leur] vie à deux" comme l'a confié Sami : "Je n'avais jamais connu un tel niveau de complicité, de communication, de simplicité."

Une distance primordiale

Malgré tout, le couple n'hésite pas à se consacrer à des projets personnels, même si cela implique des voyages à l'étranger. Pour Sami El Gueddari, c'est même primordial : "Le couple ne doit pas être un frein. Eve rêvait d'aller en Australie, elle y est partie trois mois l'an dernier. Elle voulait également travailler sur un bateau, elle revient de quatre mois de croisière. Même éloignés, nous échangeons énormément, je lui dis tout. Nous sommes ensemble par choix, mais le 'je' garde son importance." Une façon de penser, logiquement, partagée par sa chère et tendre.

Pour l'heure, Sami et Eve n'envisagent pas de devenir parents. "Mais nous ne sommes pas fermés à ce que les choses arrivent. Avant, nous avons plein de rêves et d'aventures à vivre. On est capables de se retrouver ensemble dans un voyage et de se marier sur un coup de tête", a conclu le candidat de TF1.

Sami El Gueddari s'était également confié à Purepeople sur cette belle idylle en septembre dernier. À l'époque, on ne connaissait pas l'identité de celle qui faisait battre son coeur. Après avoir révélé être en couple, il avait notamment déclaré : "C'est une opportunité énorme, donc elle est à fond. Elle est hyper contente. Elle vit un peu ça par procuration parce qu'elle n'est pas en France à l'heure actuelle. Mais elle va bientôt revenir. Elle est à bloc derrière et elle est même frustrée de ne pas pouvoir le vivre davantage." C'est le 28 septembre dernier, lors de la deuxième émission de Danse avec les stars 2019, qu'il a présenté Eve, à l'occasion du prime de l'amour.

L'intégralité de l'interview de Sami El Gueddari et Eve est à retrouver dans le magazine Gala du 10 octobre 2019.