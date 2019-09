Danse avec les stars 2019, Sami El Gueddari en couple : il nous en dit plus...

Danse avec les stars est une belle expérience pour les participants. Bien qu'elle soit intense physiquement, c'est une aventure humaine incroyable comme le soulignent tous les candidats qui ont déjà fait le show sur le parquet. Sami El Gueddari se réjouit d'être au casting de la saison 10. Et tout au long de la compétition, il pourra compter sur le soutien de ses proches, dont celui de sa petite amie.

Le champion paralympique de 35 ans est en effet en couple, avec une femme dont on ne connaît pas l'identité. Il a toutefois dévoilé quelques petits indices lors de son interview pour Purepeople. Quand on lui a demandé si la jeune femme serait jalouse de sa partenaire Fauve Hautot, Sami El Gueddari a répondu : "Non parce qu'elle-même est une très belle danseuse, donc ça va. Ce n'est pas une danseuse du niveau des partenaires de Danse avec les stars. Mais ça restera pour moi la meilleure danseuse."

Le nageur, aujourd'hui à la retraite, a ensuite révélé que cela faisait trois ans qu'ils étaient ensemble et qu'ils n'avaient pas d'enfants. "Mais on a un chat. Ça compte, un chat", a-t-il précisé, non sans humour. Enfin, il a assuré que sa compagne était à fond derrière lui : "C'est une opportunité énorme donc elle est à fond. Elle est hyper contente. Elle vit un peu ça par procuration parce qu'elle n'est pas en France à l'heure actuelle. Mais elle va bientôt revenir. Elle est à bloc derrière et elle est même frustrée de ne pas pouvoir le vivre davantage."

Ce n'est que le jour du deuxième prime, soit le 28 septembre 2019, qu'elle fera son retour en France. Peut-être viendra-t-elle faire un coucou à son homme sur le plateau !

