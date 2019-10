Yoann Riou (Danse avec les stars) aminci de 20 kilos : "Le chemin est long"

Le commentateur sportif de L'Équipe a perdu du poids aussi vite que son débit de paroles. Début juillet, Yoann Riou s'est mis en tête de perdre du poids afin d'être dans une meilleure forme pour Danse avec les stars 2019 (TF1). Et depuis, il s'est délesté de nombreux kilos comme il l'a rappelé sur Instagram, ce jeudi 3 octobre 2019.

Cette semaine, sa partenaire Emmanuelle Berne et lui préparent un lindy hop, une danse énergique qui nécessite beaucoup de cardio. On imagine donc que Yoann Riou se réjouit de ne plus peser 105 kilos. Ce qui est certain, c'est qu'il est fier de toujours faire partie de la compétition et qu'il donnera tout pour la poursuivre : "Un jour de bonheur de plus sur le parquet avec @emmanuelleberne. Danser. Vouloir progresser. Le désir d'apprendre. La joie d'essayer, d'essayer encore et toujours. Penser à ce magnifique moment présent. Goûter avec application, implication cette chance dingue de faire vivre son corps. Se lever et partir danser. Se lever et se laisser guider par @emmanuelleberne."

Yoann Riou a ensuite rappelé qu'il lui restait peu de jours pour mémoriser sa nouvelle chorégraphie. "Il y a quelques mois, je pesais 20 kilos de plus et je dévorais des paquets de gâteaux et de bonbons la nuit, et le jour. Une rechute est toujours possible. Le chemin est long. Mais réparateur", a-t-il conclu sa publication sur laquelle il apparaît en salle de répétitions avec la compagne de Chris Buncombe.