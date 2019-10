Danse avec les stars 2019 : Yoann Riou éliminé, Iris Mittenaere incendiaire

La semaine dernière, à l'occasion du prime spécial Céline Dion, c'est le mannequin et influenceur Hugo Philip, partenaire de Candice Pascal, qui a quitté l'aventure non sans peine. Cette semaine, à l'occasion d'une soirée anniversaire célébrant les 10 ans de Danse avec les stars, quelques uns des anciens candidats ont fait leur grand retour sur le parquet ! Mais la compétition se poursuit malgré les confettis : découvrez les notes des juges Shy'm, Patrick Dupond, Jean-Marc Généreux et Chris Marques, ainsi que le nom du candidat éliminé...

Clara Morgane et Maxime Dereymez

L'apprentie danseuse de 38 ans figure parmi les favoris de cette 10e saison et se classe chaque semaine en tête du classement. Pour cette nouvelle semaine de concours, Clara Morgane et son partenaire ont été accompagnés de Tatiana Silva, candidate de la 8e saison diffusée en 2017. Le trio a dansé sur un tango, sur la chanson Bad Guy de Billie Illish. "Une chorégraphie en demi teinte" selon Chris Marques, tandis que Patrick Dupond a conseillé à Clara Morgane : "Une petite baisse d'énergie, ne vous laissez pas parasiter par des pensées négatives. Je vous ai connue plus forte, vous pouvez danser mieux que ça."

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 30 points

Linda Hardy et Christophe Licata

Le couple avait pour mission cette semaine de s'essayer au jive avec pour partenaire invitée : Amel Bent, candidate de la troisième saison. Avec Christophe Licata, la chanteuse avait terminé en seconde position de la compétition diffusée en 2012. Malgré une petite lésion musculaire, Linda Hardy n'a pas manqué d'énergie pour ce jive sur une musique du film Dirty Dancing. "Amel, tu es toujours aussi belle on dirait que tu n'as jamais quitté l'émission. Tu as réussi à rebooster notre Linda, a commenté Jean-Marc Généreux. C'était pas mal du tout, bravo !"

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 24 points

Ladji Doucouré et Inès VanDamme

Accompagnés du danseur Brahim Zaibat, finaliste de la quatrième saison diffusée en 2013, le champion du monde 110m haies et sa partenaire ont effectué un cha-cha sur le titre Blurred Lines de Robin Thicke. "Il y avait de la testostérone sur ce parquet ! Mission accomplie, bravo", a commenté Jean-Marc Généreux, en choeur avec Shy'm.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 30 points

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Favoris de cette saison, l'athlète paralympique et l'ancienne jurée ont proposé une danse contemporaine samedi soir, en compagnie de Laurent Maistret, gagnant de la 7e saison de Danse avec les stars. Le trio a fini sa chorégraphie avec une standing ovation du public et du jury, après s'être illustré sur une musique du rappeur Lomepal. "Trois super-héros. Sami, on commence à voir ton visage s'animer. Tu es sur la bonne voie", a commenté Jean-Marc Généreux. "Sami, j'ai pu te comparer à un gagnant et honnêtement, c'est très dangereux. Et tu sais quoi ? Tu as relevé le défi avec brio."

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Total : 34 points

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

Pour ce prime spécial, le duo a pu compter sur le soutien d'un partenaire de choix en la personne de Loïc Nottet, grand vainqueur de la 6e saison en 2015, et ex-partenaire de Denitsa Ikonomova. Le trio a effectué un free style sur la chanson Speed de Zazie, avec un jury debout dès la moitié de la chorégraphie : "Qu'est-ce-que je suis fier de vous, a commenté Chris Marques. Azize, tu peux tenir tête à mon danseur préféré. Bravo !"

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 10/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Total : 35 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette

L'ex-Miss France et Miss Univers a fait son grand retour sur le parquet de Danse avec les stars samedi soir. Candidate phare de la 9e saison (2018), Iris Mittenaere a retrouvé son ancien partenaire et ex-petit ami Anthony Colette le temps d'un tango incendiaire, sur le titre La Grenade de Clara Luciani. "Pas d'hésitation ce soir, c'est souple, il y a du feu ! Le pouvoir féminin à l'oeuvre, je suis conquis", a commenté Patrick Dupond. "T'es beaucoup plus sexy, plus assumée, qui mieux que Miss Univers pour te donner un cours de crânage ?" a ajouté Shy'm.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 28 points

Yoann Riou et Emmanuelle Berne

Sa partenaire a avoué être la première surprise de les voir encore en compétition en cinquième semaine... Plus en forme que jamais, délesté de plus de 20 kilos, le chroniqueur sportif a été rejoint par un ancien candidat de choix : Lenni-Kim, finaliste de la 8e saison avec Marie Denigot en 2017. Cette semaine, le trio avait pour mission d'effectuer un american smooth sur le titre S.O.S d'un terrien en détresse, de Daniel Balavoine. "Qui l'eut cru. J'ai vu Yoann Riou dans ce qui me paraît être la plus belle danse de la soirée. Un trio absolument réussi", a commenté Chris Marques.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 26 points

Le face-à-face

Cette semaine, c'est Clara Morgane et Yoann Riou qui se sont retrouvés en face à face.

A l'issue de cette nouvelle semaine de compétition, c'est Yoann Riou et Emmanuelle Berne qui ont été éliminés.