Clara Morgane : Geisha torride pour son nouveau calendrier

Le titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Clara Morgane y prétend et bénéficie du soutien de plus de 530 000 followers. Elle les gâte à nouveau en dévoilant la couverture de son nouveau calendrier, une série photo inspirée du bondage...

En mai 2018, Clara Morgane s'était rendue à Tokyo, la capitale du Japon, et y avait été initiée au bondage par un spécialiste. Cette découverte de l'art d'attacher l'a inspirée. La bombe de 38 ans a mis en pratique ses connaissances pour la réalisation de son calendrier 2020, et vient d'en publier une première image.

Clara Morgane se glisse dans la peau d'une geisha et porte un soutien-gorge et un string blancs, conçus à partir de cordes.