Danse avec les stars, le casting moqué : Clara Morgane monte au créneau

L'aventure Danse avec les stars est bel et bien terminée pour la plantureuse Clara Morgane qui a fait son dernier tour de parquet le samedi 26 octobre 2019. Au terme d'un face-à-face avec Ladji Doucouré, le mannequin a vu le rideau se fermer sur cette expérience qu'elle a vécue comme un rêve. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) le lundi 28 octobre 2019, la belle de 38 ans est revenue sur son élimination, jugée injuste par de nombreux internautes.

Même si elle aurait aimé rester un peu plus longtemps, Clara Morgane reste fair-play et déclare comprendre les votes des téléspectateurs. Elle n'hésite pas non plus à prendre la défense de ses camarades dont la participation a été remise en cause par les chroniqueurs de TPMP, Elsa Esnoult, notamment, que beaucoup estiment avantagée par la production. "C'est une star de TF1, après je ne dis pas qu'on doit être fan des Mystères de l'amour, mais en tout cas c'est une star de la chaîne ! La preuve, elle est très soutenue par le public et c'est pour ça que moi je ne le suis pas, parce que je suis beaucoup moins à l'antenne, notamment sur TF1. Les gens votent pour ceux qu'ils voient le plus !", assure-t-elle avant de soutenir Yoann Riou, mais aussi Linda Hardy, actrice dans Demain nous appartient, et Azize Diabaté, acteur des Bracelets rouges, deux séries diffusées sur TF1.

Alors que les chroniqueurs présents sur le plateau commencent à hausser le ton, Clara Morgane insiste : "Ce sont des stars ! Certes pas des superstars, mais des stars dans leur domaine, et je trouve ça assez joli qu'on puisse mettre la lumière sur des gens comme ça."

Cyril Hanouna lui demande ensuite si elle regrette sa participation à l'émission de danse, question à laquelle Clara Morgane répond sans la moindre hésitation : "Mais c'est le bonheur de ma vie ! On ne m'a jamais rien proposé d'aussi incroyable ! Moi qui ai une véritable fibre artistique, pouvoir m'exprimer artistiquement sur TF1, y a pas plus beau cadeau !", s'exclame-t-elle, un grand sourire aux lèvres.

L'animateur crée ensuite la surprise en questionnant Clara Morgane sur ses projets à venir, la jeune femme cite alors son cabaret, son calendrier, mais précise qu'"en télé, ce n'est pas encore concret". Ce à quoi Cyril Hanouna répond immédiatement en lui proposant un rôle dans son émission La Grande Darka. Quelques secondes après, Clara réalise que la proposition est tout à fait sérieuse. "Ah c'est comme ça, c'est officiel ?!" s'étonne-t-elle avant que Cyril Hanouna ne confirme : "Oui je te demande officiellement, tu réfléchis", conclut-il avant de terminer l'émission.