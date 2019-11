Delphine Wespiser pas prise au sérieux dans TPMP ? Elle se confie sur son départ

Durant une saison, Delphine Wespiser a fait partie de l'équipe de Touche pas à mon poste. Elle n'hésitait notamment pas à se confier sur sa relation avec Roger. Mais en septembre dernier, le public de C8 a appris que Miss France 2012 ne serait pas de retour dans l'émission. Un choix qu'elle a expliqué lors de son passage dans l'émission de Non Stop People, L'instant de luxe, mardi 26 novembre 2019.

Delphine Wespiser a assuré avoir beaucoup appris lors de son année aux côtés de Cyril Hanouna et de son équipe comme "l'instantanéité du direct pur, l'art de la repartie et la science du buzz perpétuel." "Je suis heureuse de m'orienter vers des projets télévisuels différents mais tout aussi passionnants", a ajouté l'ancienne reine de beauté de 27 ans. Son ancien patron, "une personne qu'[elle] apprécie beaucoup", lui manquera toutefois. Il lui a donné sa chance en tant que chroniqueuse et elle ne l'oubliera pas.

"C'était un exercice pas facile, ce n'est pas évident de finir les phrases. Moi j'avais pas envie d'être dans la case de la belle nana a qui on met des décolletés et qui ne peut pas parler plus loin (...). Au final, j'avais l'impression qu'on voulait me cantonner à des sujets plus légers : au sujet de Miss France et de mon chéri Roger. J'avais l'impression qu'on était que sur ces deux registres", a-t-elle toutefois regretté.

Delphine Wespiser avait "envie d'autre chose" et malheureusement, ses projets ne correspondaient ni à C8 ni à Canal+. Pour l'heure, elle est "en train de réfléchir à des choses assez sympas". "Avec Cyril pas de soucis, peut-être un jour on re-bossera ensemble mais sur quelque chose qui me correspond vraiment", a-t-elle conclu.