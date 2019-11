Virginie Efira : Chic reine d'une flamboyante ruche de Noël

"Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way..." Alors que l'automne fait perdre ses ultimes feuilles aux arbres et ses derniers degrés au soleil, tout cela est le signe que Noël approche à grands pas. Mercredi 20 novembre 2019, petits et grands se sont pris une dose d'émerveillement en découvrant les décorations des Galeries Lafayette Haussmann.

La célèbre enseigne parisienne, située dans le 9e arrondissement de la capitale, a donc inauguré sa Ruche de Noël, thème choisi cette année. Et c'est la très populaire actrice belge Virginie Efira qui a eu la chance d'appuyer sur le bouton lançant les illuminations. La comédienne de 42 ans, qui occupait cette fois le rôle inattendu de reine de la ruche, était très chic en noir. Large sourire aux lèvres, la star de Sibyl, Victoria, Un homme à la hauteur ou encore Un amour impossible, a pris la pose avec décontraction devant le grand sapin ainsi que les vitrines.

Aux côtés de Virginie Efira on pouvait retrouver Guillaume Houze, Alexandre Liot et Philippe Houze.

Pendant plusieurs semaines, les visiteurs de l'enseigne pourront donc découvrir cette ruche féérique. "Toutes les 30 minutes, sous le vol de ses abeilles travailleuses, le sapin illuminé s'animera. Il en va de même pour les onze vitrines du Grand Magasin où les abeilles seront aussi à l'honneur", précise Paris Secret.

Le 24 novembre, c'est l'actrice Ludivine Sagnier qui aura le privilège de lancer les illuminations des Champs-Élysées. Rendez-vous est donné dès 18h et, pour l'occasion, la plus belle avenue du monde sera réservée aux piétons. Idéal pour les balades en famille.

Thomas Montet