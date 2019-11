Jean-Marie Bigard excité par la Magie de Noël avec sa soeur et Sylvie Bourgeois

Le plus grand marché de Noël de Paris a rouvert ses portes : un an après avoir étrenné son nouvel emplacement, ayant migré des larges trottoirs des Champs-Elysées aux allées du Jardin des Tuileries, le village des fêtes organisé par Marcel Campion a repris ses quartiers de saison et rouvert ses cabanes à cadeaux et à douceurs.

Pour inaugurer la deuxième édition de cette manifestation qu'il a baptisée "La Magie de Noël", le roi des forains recevait vendredi 15 novembre 2019 le concours joyeux de quelques personnalités en ces lieux qu'il connaît bien pour avoir l'habitude d'y installer aussi une fête foraine durant l'été. Jean-Marie Bigard, qui avait déjà passé du bon temps avec Marcel Campion au mois d'octobre lors de l'anniversaire de Caroline Barclay aux Puces de Saint-Ouen avant de l'accueillir à la soirée de lancement de son parfum et de ses vins, le retrouvait une fois de plus pour couper le ruban symbolique à ses côtés, mais pas seulement : ses produits sont en effet en vente dans l'un des chalets du village, où, débouchant une bouteille pour l'occasion, il a trinqué avec plaisir avec Babette de Rozières.

L'humoriste, qui était accompagné de sa soeur Anne-Marie (avec laquelle il a fait la pub de T-shirts très "poétiques" à ne surtout pas offrir aux enfants), pouvait également recroiser dans les allées du village peuplées de personnages costumés et colorés Caroline Barclay, la scénariste et romancière Sylvie Bourgeois et son mari le réalisateur Philippe Harel, ou encore Pascal Soetens (alias "Le Grand Frère"). Et l'enthousiasme était de mise, comme en témoignent les images, parfois cocasses. Une soirée qui, comme souvent chez Campion, s'est prolongée au son des guitares plutôt qu'à celui des clochettes.