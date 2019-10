Jean-Marie Bigard sort son premier parfum, Steevy Boulay est fan !

Le 28 octobre 2019, une grosse poignée de célébrités françaises sont réunies au Manko Paris avenue Montaigne pour une occasion très spéciale. L'humoriste Jean-Marie Bigard présentait son nouveau parfum, L'Ogre. La fragrance jaune se présente dans une bouteille carrée à la typographie qui rappelle celle des comics.

Au programme, bonne humeur et franche rigolade : des réjouissances qui ont réuni des stars spécialistes de l'humour comme Chantal Ladesou et Sandrine Alexi, des acteurs de séries et des figures emblématiques de la télévision.

Le mari de Lola Marois a aussi profité de l'occasion pour présenter ses vins et, vu les éclats de rire, les convives ont l'air d'en avoir bien profité. Caroline Barclay, en Fendi, et Doc Gynéco ont eu l'air très complices. Le roi des forains, Marcel Campion, était accompagné de son bon ami, François Bennaceur, un marchand de biens tunisien. Steevy Boulay, bronzé comme s'il revenait de vacances, semblait s'éclater et ne s'est pas privé pour prendre des photos avec tout le monde.

Depuis son ouverture en février 2016, le restaurant-cabaret Manko Paris ne désemplit pas et fait le bonheur des Parisiens à la recherche de concepts novateurs, portés sur l'international. QG des professionnels de la mode, repaire secret des plus grands artistes, destination phare des stars internationales, le lieu s'est aussi fait remarquer grâce à sa clientèle aussi huppée qu'hétéroclite venue découvrir, partager et vivre l'expérience d'un voyage dans cet écrin péruvien, au coeur de l'avenue Montaigne.