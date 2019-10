Pierre-Jean Chalençon et Marie Sara déchaînés à l'anniv' de Caroline Barclay

Joyeux anniversaire ! Caroline Barclay a fêté ses 53 ans et, pour l'occasion, elle a eu droit à une soirée festive et musicale. L'événement avait lieu le 7 octobre, soit trois jours après sa vraie date de naissance, au club de jazz La Chope des Puces à Saint-Ouen. Un parterre de VIP était présent.

Autour de l'ancienne femme du regretté Eddie Barclay, très souriante et détendue en pantalon noir et chemisier rouge à motifs fleuris, on a vu du beau monde ! La nouvelle vedette du petit écran, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon était présent et déchaîné. Lors de ce grand dîner musical, il y avait aussi Nicolas de Tavernost, Jean-Marie Bigard, Julie Arnold, Gilbert Coullier, André Bercoff, Krystina Martin Steen, Christian Bimes, Helena Pirajean, Marine Vigne, Jean-Christian Farcot et sa femme Catherine, Olivier le Quellec et sa femme Khristelle, Sylvia Deutsch ou encore Axelle Marine et son mari Brice Édouard, Louis-Michel Colla, Thierry Rey, Alain Mamou-Mani et sa femme Chantal, Jean-Louis Tepper et sa femme Sophie...

Caroline Barclay, qui mène depuis plusieurs années une carrière de businesswoman dans les relations publiques, a aussi pu compter sur la participation de Joël Dupuch, Virginie Coupérie-Eiffel, Nicoletta – qui est montée sur scène – et son mari Jean-Christophe Molinier, Framboise Holtz, Jacqueline Veyssiere, la torera Marie Sara et son compagnon Florian collés serrés sur la piste de danse, l'autoproclamé et décrié roi des forains Marcel Campion, Patrick Bouchitey, Maître Michèle Cahen, Patrick Lemarié et Margot, ainsi que Nathalie Brame, Pierre Pirajean et sa femme Helena, Patricia Wolberg...

La star du jour a soufflé ses bougies sur un énorme gâteau de chez le chocolatier et pâtissier Arnaud Larher. Une soirée inoubliable.