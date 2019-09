Pierre-Jean Chalençon très en forme pour une soirée 100% Miss

Des écharpes, des talons, des robes de cocktail... et de belles boucles argentées. Voilà comment l'ont pourrait résumer la soirée du dimanche 22 septembre 2019 au théâtre TEC de Paris (Théâtre Elizabeth Czerczuk). Cette jolie salle accueillait les élections de Miss Paris, Miss Ile-de-France, Miss Petite-de-France, Miss Teen et Miss Best Model, toutes organisées par le comité Miss Nationale. Comme président du jury "personnalités", ils ont pu compter sur la présence très remarquée de Pierre-Jean Chalençon.

Comme d'habitude, notre acheteur préféré d'Affaire conclue (France 2) avait de l'énergie à revendre ! Volant un diadème et un bouquet de fleurs à l'une des Miss, le spécialiste de Napoléon n'a pas hésité à poser avec tous les accoutrements des reines de beauté. Il n'a pu résister à l'envie de partager un souvenir de cette si belle soirée sur Instagram. "Bien entouré !!! De très belles jeunes femmes pour un event... National", a-t-il indiqué en légende du cliché.