Pierre-Jean Chalençon "très amoureux" : "On a une relation tumultueuse"

Si de plus en plus de personnes se passionnent pour l'émission d'enchères Affaire Conclue, beaucoup se sont également pris d'amour pour son acheteur emblématique, Pierre-Jean Chalençon. Blagueur, charmeur et charismatique, le facétieux collectionneur de Napoléon se prête désormais volontiers au jeu de l'interview dans divers médias. Nos confrères de Télé-Loisirs.fr se sont rendus dans son fameux palais Vivienne, où l'acheteur de 48 ans a fait de délicieuses confidences sur son intimité.

Pour commencer, Pierre-Jean Chalençon est-il en couple ? "Ah si seulement ! Oui, on ne peut pas être heureux en tout dans la vie, je suis très amoureux d'une personne depuis plus de vingt ans et bon, c'est jamais évident quand c'est deux personnes du même sexe et qu'une de ces deux personnes a des enfants etc", explique-t-il à nos confrères, dans les cliquetis de ses bijoux de collection qu'il porte aux poignets. "Donc on a une relation assez tumultueuse et je suis très amoureux, oui", avoue-t-il.

Hélicoptère, suites, bijoux...

Dans sa vie professionnelle comme amoureuse, Pierre-Jean Chalençon est un épicurien passionné. Il reconnaît avoir fait quelques folies pour séduire l'homme qu'il aime, qui est par ailleurs marié. "Oui, j'ai déjà fait des folies pour séduire un homme, le mien d'ailleurs. J'ai fait des week-ends à New York, j'ai fait des suites dans des hôtels de folie, des bijoux... J'ai fait des choses un peu folles, ouais, des hélicoptères...", explique-t-il, sans en dévoiler plus.

Mais notre P-J national est bien plus bavard lorsqu'il s'agit de balancer sur les acheteurs avec qui il partage l'antenne. "Il y a beaucoup d'acheteurs de l'émission qui ne sont pas les mêmes en vrai. Mais ça c'est normal. On peut balancer, il est plus là de toute façon, mais regardez Jacques Martin. C'était la personne la plus merveilleuse et gentille à l'antenne. Mais dès que les caméras étaient éteintes, c'était quelqu'un de pas très sympathique et plutôt assez hautain. Même son ex-femme m'a dit que c'était un monstre", conclut Pierre-Jean Chalençon.