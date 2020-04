Arnaud Ducret : Confiné avec sa chérie, il pratique la pole dance !

Il reste encore quelques semaines à Arnaud Ducret pour parfaire son numéro... Interrogé sur Europe 1 le jeudi 23 avril, l'humoriste et comédien a dévoilé son quotidien de confiné. Contrairement à la grande majorité des gens, son occupation sort de l'ordinaire puisqu'il pratique la pole dance !

En couple depuis quelques années avec la danseuse et professeure de pole dance Claire Francisci, le sympathique artiste de 41 ans profite du confinement pour apprendre la discipline de son amoureuse. "Elle défend vraiment la pole dance de cirque. Justement, elle fait tout pour qu'on enlève cette image de boîte de nuit avec les billets dans la culotte. On n'est pas là-dedans du tout !", a d'entrée de jeu tenu à expliquer Arnaud Ducret à Anne Roumanoff sur Europe 1. A force de voir sa belle "faire des tours" sur une barre dans leur salon, il a fini par craquer. De quoi faire passer le temps alors qu'il commence à trouver le confinement trop long. "Je n'en peux plus", a-t-il admis, rêvant "d'aller dehors boire une bière".

Alors qu'il ne semble pas, a priori, avoir un gabarit à faire de la pole dance - il mesure 1m90 et pèse 98 kilos - Arnaud Ducret commence déjà à maîtriser quelques bases. "Je me mets sur les barres et je me tiens par les jambes. Ce sont vos jambes qui vous tiennent et vous avez les bras écartés et la tête en bas. Je l'ai fait, et bien ça a changé ma vie", a-t-il détaillé. Des leçons que sa chérie Claire donne sans doute à ses élèves débutants dans son école parisienne, Pole Spirit.

Et pour ceux qui voudraient en savoir et en voir un peu plus sur la pole dance, direction Amazon Prime Video pour découvrir la comédie Forte, avec Melha Bedia. La jeune femme a elle aussi succombé à cette discipline et, dans le long-métrage, elle s'offre les cours de Valérie Lemercier !