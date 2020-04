Melha Bedia : Amincie de 40 kilos pour "Forte" (Amazon Prime Video) !

Ce devait être LA comédie du printemps, mais la pandémie de coronavirus, qui a contraint les salles de cinéma à fermer leurs portes, est venue jeter un froid sur ce projet... Avec Forte, Melha Bedia devait frapper un grand coup. Pour ce film, dont elle tient le premier rôle et pour lequel elle a collaboré au scénario et aux dialogues, elle s'est donnée corps et âme !

Interrogée par le journal Le Parisien alors que Forte sera mis à disposition sur la plateforme Amazon Prime Video dès le 15 avril, Melha Bedia s'est confiée sur cette comédie réalisée par Katia Lewkowicz. L'humoriste et actrice de 29 ans y joue le rôle de Nour, une jeune femme mal à l'aise avec ses kilos en trop et qui voudrait bien faire succomber les hommes. Elle se lance alors dans le pole dance... Une discipline qui a fait fondre la sympathique star en devenir. "Putain c'est dur ! J'ai même perdu 40 kilos avec ce film. J'en pesais 106. Cent-six ! Une Peugeot ! Ce n'est pas un poids 106, c'est une fréquence radio !", a-t-elle plaisanté.

Melha Bedia, soeur de Ramzy Bedia (lequel tient un petit rôle dans Forte), a donc été contrainte de s'entraîner au pole dance pour s'en sortir à l'écran. "La première fois, je suis venue en jogging. On m'a dit : 'Demain tu viens en shorty parce qu'il faut que ta peau adhère à la barre.' Je suis revenue avec un short de l'Olympique de Marseille. J'ai dit : 'J'ai que ça.'", s'est-elle souvenue. A l'écran, sa coach n'est autre que la filiforme - et danseuse à ses heures perdues - Valérie Lemercier. Un duo qui promet de faire des étincelles !

Melha Bedia, que certains ont aussi découvert à la radio dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, tenait particulièrement à ce projet. "Quand j'étais gamine, j'ai très vite compris que les enfants étaient cruels entre eux (...) J'ai vécu des moments très durs", s'est-elle souvenue, ajoutant avoir opté pour l'humour pour se protéger. Quant au pole dance, dont l'idée lui est revenue en tête après une soirée en club, Melha Bedia ajoute : "Je me suis rendu compte en écrivant que le plus important dans la vie était de retrouver l'estime de soi."

Forte, dès le 15 avril 2020 sur Amazone Prime Video.