Melha Bedia (Forte), sa grande perte de poids : "Je n'ai pas fait exprès !"

Melha Bedia est l'héroïne du film Forte, nouveau long métrage de Katia Lewkowicz, dont la sortie est encore incertaine. C'est pour en faire la promotion que la comédienne a accordé une interview à Gala, parue le 19 mars 2020, dans laquelle elle aborde ses anciens problèmes de poids.

Une différence que Melha Bedia a ressentie dès l'enfance. "J'ai longtemps été à part, comme asexuée. (...) Mon frère Ramzy essayait de m'aider. Il me proposait, avec délicatesse, de consulter des nutritionnistes. Il me faisait aussi beaucoup de cadeaux : des survêtements, des baskets... Pour me faire plaisir", explique la comédienne de 29 ans, précisant que sa mère continuait à lui préparer des "tagines et couscous".

Face à la méchanceté de certains, cette comique de talent a su se protéger, en utilisant l'humour. "Mon mécanisme de défense a tout de suite été la vanne. J'ai appris à charrier avant qu'on me charrie. Là, j'ai perdu du poids, donc j'ai peur de ne plus être drôle. Je me sens plus vulnérable, les bourrelets m'ont protégée", poursuit Melha Bedia.

L'occasion d'en dire plus sur cette perte de poids spectaculaire, qui n'aurait pas été possible sans son implication dans le film. "Je n'ai pas fait exprès ! Un comble, alors que j'ai passé ma vie à tenter de maigrir avec une mère qui décrétait le début d'un régime chaque lundi. C'est le stress et la pole dance, que j'ai pratiquée pour la préparation du film. Ça m'a fait vachement de bien, comme à mon personnage", explique l'humoriste, qui dit avoir gagné une grande confiance en elle.

"Quand j'ai commencé le film, j'étais à 2% de confiance en moi, je l'ai terminé chargée à bloc par la sororité, la bienveillance de toutes les femmes, de tous âges, de tous milieux. Elles m'ont portée, au sens propre comme au sens figuré, m'ont aidée à m'épanouir", conclut Melha Bedia, qui avait partagé plusieurs images du tournage sur les réseaux sociaux.

Retrouvez l'interview de Melha Bedia en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le 19 mars 2020.