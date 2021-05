Karine Ferri : Que pense la mère de Grégory Lemarchal de Yoann Gourcuff ?

Ce jeudi 6 mai 2021 sort la réédition du livre Sous ton regard (sorti en 2009). Laurence Lemarchal y revient sur la vie de son fils Grégory Lemarchal, mort le 30 avril 2007 à l'âge de 23 ans. Il a été emporté par la mucoviscidose, une terrible épreuve pour tous ses proches. Interrogée par Télé Loisirs, sa maman est revenue sur son combat mais également sur sa relation avec Karine Ferri.

Elle a été le grand amour de sa vie. De septembre 2005 à avril 2007, la présentatrice du groupe TF1 était en couple avec le gagnant de la Star Academy 4 (2004). Karine Ferri était présente jusqu'au bout de sa bataille et était très proche de ses parents. Aujourd'hui encore, l'épouse de Yoann Gourcuff a un lien très particulier avec Laurence et Pierre Lemarchal. "Je l'appelle encore 'ma belle-fille'. Il y a eu un avant et un après-Karine : Grégory n'était plus le même. Avec mon mari, nous sommes heureux que notre fils ait pu, malgré sa courte vie, vivre de sa passion, la chanson, et connaître le grand amour. Aujourd'hui, Karine est une maman et elle beaucoup de chance d'être avec un mari comme Yoann Gourcuff, très compréhensif car, dans la presse, on la présente toujours souvent comme l'ex-petite amie de Grégory Lemarchal", a confié la maman de Grégory à Télé Loisirs.

Elle est également revenue sur l'époque de la Star Academy. Avant d'intégrer le château de Dammarie-les-Lys, Grégory Lemarchal avait été très clair. "Il avait imposé à la production une clause dans son contrat pour qu'on ne parle pas de sa maladie". Le jeune homme ne voulait "pas de l'étiquette de candidat malade". "Mais il y a eu des fuites dans la presse juste avant le début de l'émission", a-t-elle précisé.

Ce n'est pourtant pas pour ce détail qu'il a marqué les esprits mais pour sa voix angélique.