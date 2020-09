Grégory Lemarchal et Karine Ferri : les dessous de leur premier rendez-vous

Elle a été à ses côtés jusqu'au bout. De septembre 2005 à avril 2007, Karine Ferri a été la compagne de Grégory Lemarchal, révélé dans la saison 4 de la Star Academy en 2004. Une relation qui a marqué le public, ainsi que la famille du défunt chanteur, mort le 30 avril 2007 des suites de sa mucoviscidose, à l'âge de 23 ans. A l'occasion du biopic sur sa vie intitulé Pourquoi je vis, et diffusé le 7 septembre 2020 sur TF1, Pierre Lemarchal (joué par Arnaud Ducret dans la fiction) s'est confié à Yahoo sur le premier rendez-vous de la présentatrice de TF1 et de son fils.

Sans surprise, le biopic évoquera le couple formé par Grégory Lemarchal (incarné par Mickaël Lumière) et Karine Ferri (jouée par Candice Dufau). Le public y découvrira notamment leur premier rendez-vous galant qui n'a pas vraiment été une partie de plaisir pour Pierre Lemarchal.

"Il avait invité pour la première fois Karine à son appartement. Il ne me l'avait pas dit. Il me l'a dit au dernier moment. Il m'avait prévu le sandwich pour que je puisse sortir et puis revenir que quand il m'appelait. J'ai trouvé ça un peu gonflé mais à la fois marrant, et j'ai dû rester jusqu'à 4-5 heures du matin", a-t-il révélé.

Mais c'était pour la bonne cause car Grégory Lemarchal en était certain dès leur premier rendez-vous : Karine Ferri était une personne spéciale. "Après avoir rencontré Karine Ferri, il me dit : 'Papa, je crois que j'ai rencontré quelqu'un de plus fou que moi.'", a raconté le papa du regretté artiste. Grégory est tombé fou amoureux d'elle et leur relation a duré près de deux ans.

Depuis sa mort, Karine Ferri ne cesse de lui rendre de vibrants hommages sur les réseaux sociaux. Tout comme Pierre, Laurence et Leslie Lemarchal, elle continue également à honorer sa mémoire à travers l'association Grégory Lemarchal (créée en 2007) qui "finance d'importants programmes de recherche pour sauver des vies, apporte son aide aux patients et à leur famille pour améliorer leur vie, informe le grand public sur la dure réalité de la mucoviscidose, et sensibilise sans relâche à la nécessité du don d'organes" comme l'explique le site.