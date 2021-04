Karine Ferri "si fière" de son mari Yoann Gourcuff : jolie déclaration pour un jour spécial

Le dimanche 25 avril 2021 n'est pas un jour comme les autres pour Karine Ferri. La célèbre animatrice de TF1 célèbre son 39e anniversaire ! Sur Instagram, elle publie de jolies photos d'elle à la plage et partage par écrit son bonheur d'être si bien entourée, notamment de son mari depuis 2019 le footballeur Yoann Gourcuff.

Jean, pull et veste côté look, pieds nus et cheveux au vent, Karine Ferri se dévoile au naturel le jour de son anniversaire. Au-delà de ces deux clichés pris à la plage en Bretagne, la maman de Maël (5 ans) et Claudia (bientôt 3 ans) respire la bonne humeur, et cela transparaît même à travers la légende qui accompagne les photos. Un message plein d'amour et une belle et rare déclaration à son cher et tendre époux.