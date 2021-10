Karine Ferri maman parfois absente : comment ses enfants l'accompagnent partout

Jamais sans ses enfants ! Karine Ferri est l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Maël et d'une petite fille appelée Claudia (5 et 3 ans, fruit de son union avec Yoann Gourcuff). Et, même quand elle est en tournage, la présentatrice du groupe TF1 âgée de 39 ans emporte ses merveilles avec elle comme elle l'explique dans son livre Une vie en équilibre (sorti le 7 octobre, aux éditions Robert Laffont).

D'ordinaire, Karine Ferri est plutôt discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais dans son ouvrage, elle a pris la décision de partager des sujets personnels avec les personnes qui la suivent. Elle y évoque notamment sa vie entre la Bretagne et Paris. Elle doit en effet parfois quitter son domicile situé dans le Morbihan pour se rendre à la Capitale, pour son travail. Ainsi, elle laisse derrière elle son mari et leurs enfants Maël et Claudia. Mais bien évidemment, la charmante brune n'est pas totalement coupée de sa tribu qui compte tant.

Comme elle l'explique dans son ouvrage, Karine Ferri n'oublie jamais de glisser un ordinateur dans ses bagages afin de pouvoir notamment garder le contact avec Yoann Gourcuff et leurs trésors. Elle n'oublie également pas d'emporter avec elle des dessins de Maël et Claudia : "Dès que j'arrive à Paris, je les aimante sur mon frigo ou je les encadre et les accroche sur les murs de ma chambre. Comme ça mes enfants sont toujours un peu avec moi." De quoi lui donner davantage de force pour affronter le quotidien.

Mais actuellement, Karine Ferri est en isolement chez elle et ne quitte donc pas sa famille. Comme l'ont dévoilé nos confrères de Public dans leur édition du 8 octobre, elle a été touchée par la Covid-19, d'où son absence de l'after de Danse avec les stars 2021 ces deux dernières semaines. D'après le magazine, elle a été hospitalisée à cause de son taux de saturation en oxygène jugé trop bas. Elle est fort heureusement sortie depuis et a donné de ses nouvelles vendredi dernier. "Certains l'ont deviné, j'ai attrapé ce fichu virus. Je suis donc chez moi à l'isolement, mais je vais enfin 'mieux'. Les plateaux me manquent, les balades en forêt avec ma famille et mes chiens et les marches sur le sable me manquent aussi... Je suis également déçue d'avoir à annuler les séances de dédicaces de mon livre, alors qu'il vient tout juste de sortir. Je me réjouissais tellement de venir à votre rencontre. Mais voilà, il faut attendre encore quelques jours....", avait-elle écrit. Son époux aurait aussi été touché selon Public. Mais ses symptômes auraient été "minimes".