Karine Ferri atteinte de la Covid-19 et "à l'isolement" : elle donne de ses nouvelles

Dans son édition du 8 octobre 2021, le magazine Public a dévoilé que Karine Ferri avait été hospitalisée à cause de la Covid-19 et qu'aujourd'hui, elle n'était toujours pas au meilleur de sa forme. La présentatrice de 39 ans a donc souhaité donner de ses nouvelles sur Instagram afin de rassurer ses abonnés.

Afin d'illustrer ses propos, la maman de Maël et Claudia (5 et 3 ans, fruit de son union avec Yoann Gourcuff) a posté des photos sur lesquelles elle apparaît radieuse et souriante, à la plage. En légende, elle précise tout d'abord qu'elle ne sera une fois de plus pas aux commandes de Danse avec les stars, la suite ce vendredi 8 octobre. "Certains l'ont deviné, j'ai attrapé ce fichu virus. Je suis donc chez moi à l'isolement, mais je vais enfin 'mieux'. Les plateaux me manquent, les balades en forêt avec ma famille et mes chiens et les marches sur le sable me manquent aussi... Je suis également déçue d'avoir à annuler les séances de dédicaces de mon livre, alors qu'il vient tout juste de sortir. Je me réjouissais tellement de venir à votre rencontre. Mais voilà, il faut attendre encore quelques jours....", a poursuivi la Karine Ferri qui a sorti son livre Une vie en équilibre (le 7 octobre, aux éditions Robert Laffont).

La présentatrice n'a donc qu'une hâte, reprendre du service à la télévision et enfin repartir à la rencontre de son public, dans le cadre de la promotion de son ouvrage. En attendant, elle a remercié toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien.