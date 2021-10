Karine Ferri hospitalisée et "clouée au lit" : révélations sur la santé de l'animatrice

Karine Ferri n'est pas au meilleur de sa forme si l'on en croit nos confrères de Public. Dans son édition du 8 octobre 2021, le magazine dévoile pour quelle raison la présentatrice de 39 ans était absente de l'after de Danse avec les stars, le 1er octobre dernier.

Il y a une semaine, TF1 diffusait le troisième prime de Danse avec les stars. Durant près de trois heures, les candidats ont fait le show afin de convaincre le public et les membres du jury Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier de les faire rester dans l'aventure. Mais surprise, à la suite de l'élimination de Moussa Niang et Coralie Licata, ce n'est pas Karine Ferri qui a pris la relève de Camille Combal dans l'after. Le présentateur de 40 ans était en effet toujours seul aux commandes. "Ma copine Karine est un petit peu malade cette semaine, elle sera de retour la semaine prochaine bien sûr. Je lui fais plein de bisous. Vous allez devoir me supporter encore un petit moment", a-t-il simplement expliqué.

Depuis, la maman de Maël et Claudia (5 et 3 ans, fruit de son union avec Yoann Gourcuff) se fait très discrète et pour cause, elle est atteinte de la Covid-19. Public explique en effet que son planning, chargé entre son rôle dans DALS ou la sortie de son livre Une vie en équilibre (le 7 octobre, aux éditions Robert Laffont), a été bouleversé à cause de la maladie. Bien qu'elle ait reçu ses deux doses elle n'a, comme son mari, pas échappé au coronavirus. Si le footballeur a eu des "symptômes minimes", c'était une autre histoire pour Karine Ferri.

La belle brune a tout d'abord été accablée par la fatigue, elle ne pouvait donc quitter son lit et prendre le train pour Paris afin d'animer l'after de Danse avec les stars 2021. Et le week-end, son état de santé s'est dégradé. Toujours selon Public, Karine Ferri a dû être hospitalisée à cause de son taux de saturation en oxygène jugé trop bas. Fort heureusement, ses constantes étaient meilleures quelques heures plus tard.

Aujourd'hui, elle serait toujours "clouée au lit avec une tension très basse". Nos confrères évoquent un Covid long, une épreuve pour Karine Ferri qui doit avoir hâte de retrouver les plateaux télévisés et d'assurer la promotion de son ouvrage.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.