Danse avec les stars 2021 : Moussa Niang éliminé, Bilal Hassani sensationnel, Vaimalama Chaves craque en direct

Voilà le troisième prime de Danse avec les stars 2021. Ils sont encore onze en compétition depuis l'élimination de Lââm et Lola Dubini. Cette année, il y a des nouvelles règles, un nouveau juré, des nouveaux danseurs mais ce qui ne bouge pas, c'est l'envie des candidats de tout donner pour gagner. Résumé de cette nouvelle soirée placée sous le signe de la danse.

Lucie Lucas et Anthony Colette

Ce duo a choisi de réaliser une valse cette semaine. Et ils ont décidé de danser sur le titre Mais je t'aime de Camille Lellouche. Une fois face au public, Lucie Lucas et Anthony Colette ont tout donné. La comédienne a été très gracieuse et ses difficultés rencontrées lors des répétitions se sont effacées. La prestation a été aérienne et belle. Denitsa Ikonomova a aimé la connexion entre les danseurs et lui a donné des conseils sur la façon dont elle doit se tenir au niveau du haut de son corps. François Alu a été "surpris" par Lucie Lucas et n'était pas loin de lui offrir un buzz d'immunité (même s'il n'existe plus). Jean-Paul Gaultier a été ému. Enfin, Chris Marques qui leur avait offert un buzz lors de leur première performance, a "adoré" Lucie.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 7

Chris Marques : 7

Total : 28





Tayc et Fauve Hautot

Pour ce nouveau prime, le duo qui a reçu les quatre buzz d'immunité la fois précédente, tente sa chance sur une rumba avec le morceau U Remind Me de Usher. Tayc qui a eu droit à la visite de sa mère lors des répétitions et Fauve Hautot ont mis le feu au parquet. Portés, déhanchés, ambiance... tout y était ! Et là encore, même la technique semblait présente. Mais Chris Marques soulève un problème. Pour lui, il y avait trop peu de rumba dansée dans cette performance. C'est un peu la douche froide. François Alu est plutôt d'accord et demande à Tayc de plus "travailler ses hanches". Denitsa Ikonomova, elle, trouve son déhanché sublime et lui demande de plutôt faire attention à ses épaules.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 8

Chris Marques : 6

Total : 28 - Comme il y a égalité avec le duo précédent, Chris Marques de les envoyé en hot seat ce qu'il veut dire qu'ils sont, pour le moment, en danger pour le face-à-face.





Vaimalama Chaves et Christian Millette

La belle Miss et son partenaire se sont entrainés dur afin de proposer cette semaine une rumba-contemporain sur le titre Corps d'Yseult. Une chanson qui émeut beaucoup la jeune femme puisqu'elle lui rappelle les commentaires déplacés entendus lorsqu'elle était adolescente. Vaimalama Chaves et Christian Millette ont beaucoup à prouver car ils n'ont pas eu de bonnes notes lors du précédent prime. L'émotion était au rendez-vous sur le parquet et la chorégraphie collait parfaitement avec le texte de la chanson. Le tout était beau et Vaimalama Chaves était en larmes à la fin de la danse et a eu du mal à retrouver ses esprits. Jean-Paul Gaultier souligne son évolution, tout comme François Alu même s'il relève encore des problèmes techniques. Chris Marques est content de voir aussi qu'elle s'est améliorée et voit encore pas mal de faiblesses.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 5

Chris Marques : 5

Total : 23 - Ils rejoignent la hot seat.





Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme

Cette semaine, le duo s'est donné du mal pour proposer une valse sur le titre Riche de Claudio Capéo. Une chanson parfaite pour lui car, en tant que père, il aimerait dire les mêmes mots à son fils. Lors des répétitions, Jean-Baptiste Maunier a aussi eu droit à une belle déclaration d'amour de la part de son père. Sur le parquet de DALS, le couple livre une prestation très douce et émouvante. Et la technique ? Pour Denitsa Ikonomova il y avait des faiblesses au sol et au niveau des bras. C'était trop carré et linéaire. François Alu est d'accord avec elle cela manquait d'aérien. Jean-Paul Gaultier estime de son côté que la grande taille de Jean-Baptiste Maunier est un peu handicapant mais est satisfait de l'émotion qu'il dégage. Enfin, Chris Marques relève, comme toujours, des problèmes techniques.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 6

Denitsa Ikonomova : 5

François Alu : 5

Chris Marques : 5

Total : 21 - Ils rejoignent la hot seat à la place de Vaimalama Chaves et Christian Millette.





Dita Von Teese et Christophe Licata

Le duo veut encore faire sensation et souhaite tenter sa chance avec un chacha sur du Amy Winehouse. Lors des répétitions on peut voir que le duo mise beaucoup sur la technique, la belle brune s'entraîne très dur. Dita Von Teese et Christophe Licata ne déméritent pas. Elle joue avec les jurés en dansant devant eux et en les pointant du doigt et il se dégage une belle énergie. Jean-Paul Gaultier a trouvé Dita Von Teese "formidable" et a vu un vrai show. Il a adoré. Chris Marques déclare que le travail des jambes et des pieds a été le meilleur jamais vu dans l'émission mais il veut plus d'énergie. Denitsa Ikonomova est hallucinée par la technique de la partenaire de Christophe Licata.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8

Denitsa Ikonomova : 8

François Alu : 7

Chris Marques : 7

Total : 30





Michou et Elsa Bois

Pour ce nouveau numéro de DALS, le duo tente sa chance sur un jive sur le morceau Stay, le tube de Justin Bieber. Michou et Elsa Bois se sont entraînés en Picardie chez le jeune homme. Elle a donc pu rencontrer la très grande famille du candidat qui a dix frères et soeurs. Face aux juges, Michou et Elsa Bois ont livré une performance vitaminée mais la technique n'était pas vraiment là. François Alu trouve qu'il s'est amélioré et relève des erreurs de musicalité. Denitsa Ikonomova trouve aussi qu'il y a du mieux par rapport à la semaine précédente et salue l'énergie. Chris Marques n'est pas vraiment d'accord avec ses collègues : la première partie de la chorégraphie était bien mais il a ensuite perdu le rythme.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 5

Chris Marques : 6

Total : 24





Wejdene et Samuel Texier

La jeune chanteuse et son partenaire ont décidé de tenter de bluffer les juges avec un American Smooth sur I Will Never Love Again de Lady Gaga. Lors des entraînements, Wejdene a reçu la visite de ses soeurs ce qui lui a permis de se remotiver. Il faut dire qu'elle a été très déçue de ses notes lors du premier prime. La chanteuse et Samuel Texier sont élégants sur le parquet, touchants et l'émotion est là. François Alu a vu des imprécisions mais a aimé le tableau et note une belle évolution. Chris Marques est "très content", il ne pensait pas qu'elle serait aussi élégante et la félicite. Jean-Paul Gaultier aussi a vu la progression et la trouve très gracieuse.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 6

Chris Marques : 6

Total : 26





Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Le très performant duo qui avait bluffé les juges a tenté de renouveler son exploit avec un jive sur Faith de Ariana Grande. Lors des répétitions, le chanteur a peur de ne pas tenir les deux minutes de la chorégraphie tant elle est rythmée et son partenaire ne le ménage pas. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac envoient du lourd sur le parquet. Ca sautille dans tous les sens, l'énergie est là et le rythme est fou. Le public est debout à la fin du show. Denitsa Ikonomova se lève et applaudit la performance et elle dit "oui oui oui". Elle est aux anges. Chris Marques est tout à fait d'accord c'était "génial" mais pas parfait ce qui est normal. Il livre donc des conseils sur la façon dont il doit utiliser ses pieds. Jean-Paul Gaultier a adoré "son énergie d'enfer".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9

Denitsa Ikonomova : 9

François Alu : 9

Chris Marques : 8

Total : 35





Aurélie Pons et Adrien Caby

Cette semaine, la comédienne et son danseur ont appris les pas d'une rumba qui est réalisée sur Bravo tu as gagné de Clara Luciani. Aurélie Pons qui est tombée la semaine dernière et a blessé son partenaire lors des répétitions doit relever la tête. Et justement sur une rumba il faut bien travailler le port de tête, c'est ça que les juges attendent d'elle. Elle doit aussi montrer du caractère. Sur la piste, la jolie blonde dévoile son élégance et sa grâce. François Alu a trouvé la danse top et a apprécié la sensualité qui s'en dégageait. L'évolution est là. Denitsa Ikonomova a passé un moment très agréable. Chris Marques est plus dur, il s'attendait à plus d'engagement et estime que ça "marchotait". Il sait qu'elle peut faire plus et la trouve trop nonchalante.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 5

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 6

Chris Marques : 5

Total : 23





Gérémy Crédeville et Candice Pascal

Cette semaine est placée sous le signe de l'intensité puisque le duo s'est entraîné sur un tango argentin sur le morceau Si bien du mal d'Hervé. Sur la piste Gérémy Crédeville et Candice Pascal donnent tout mais on s'attendait à un autre choix musical pour ce type de danse. Difficile vraiment de savoir si la prestation était bonne ou non. Heureusement, les juges sont là pour donner leur avis. Chris Marques a eu une bonne surprise et trouve le résultat "ultra cool" même si il y avait des soucis au niveau des jambes. Denitsa Ikonomova a agréablement été surprise et lui prodigue des conseils sur son corps et ses pieds.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 7

Chris Marques : 6

Total : 27





Moussa Niang et Coralie Licata

L'aventurier et l'épouse de Christophe Licata ont répété toute la semaine pour apprendre un chacha, réalisé sur Skate de Bruno Mars. Sur le parquet, Moussa Niang, qui a reçu la visite de ses enfants et de sa femme lors de l'entraînement, et Coralie Licata livre une prestation énergique et positive et on voit que Moussa a travaillé dur. D'ailleurs, François Alu note ce gros progrès et un groove qui commence à apparaître. Chris Marques a "envie de l'aimer" avec son sourire mais il estime que le chacha n'est pas bon car il a fait des talons. Pour lui la danse n'était pas top. Denitsa Ikonomova qui adore Moussa est du même avis, "techniquement ce n'était pas bien". Néanmoins, "l'évolution est dingue".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 5

François Alu : 6

Chris Marques : 4

Total : 22

A l'issue de ces passages, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme sont directement envoyés au face-à-face. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac sont qualifiés pour le prochain prime.





FIGURE IMPOSEE

Ils sont neuf couples à s'affronter. Les deux couples qui auront les moins bonnes notes seront envoyés en face-à-face. La figure imposée est le triple saut. Après cette épreuve, Moussa Niang et Coralie Licata, et Vaimalama Chaves et Christian Milette sont envoyés en face-à-face.

FACE-A-FACE et ELIMINATION

Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme, Moussa Niang et Coralie Licata et Vaimalama Chaves et Christian Milette sont en compétition lors de cette ultime épreuve de la soirée. Chacun leur tour, les duos se lancent sur la piste de danse. Ils ont 45 secondes pour convaincre sur un quick-step. Le public décide de sauver Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme. Jean-Paul Gaultier sauve Vaimalama Chaves. François Alu, Denitsa Ikonomova aussi. Chris Marques lui donne une voix. Moussa Niang et Coralie Licata sont donc éliminés.