Gérémy Credeville en couple : l'étonnante réaction de sa femme à sa participation à Danse avec les stars

Il est connu du grand public pour être le nouveau compagnon de Roxane, Milo, depuis le départ de Tarek Boudali de la série En famille, et pour ses sketchs humoristiques mais Gérémy Credeville se lance maintenant un tout nouveau défi ! Il a en effet accepté de participer à Danse avec les stars. Une façon pour lui de se dépasser physiquement, lui qui a déjà peut être une longueur d'avance grâce à son passé de rugbyman. Qui plus est, Gérémy Credeville peut être assuré de recevoir tout le soutien dont il a besoin, notamment de la part de sa femme qui ne redoute à aucun moment ses rapprochements avec sa partenaire de danse.

"Ce n'est pas venu sur la table. En tant que comédien, j'ai déjà tourné des scènes où t'embrasses ta partenaire, c'est ton personnage. Et puis avec la danse, si t'es à 12 mètres l'un de l'autre, forcément ça ne marche pas. Après, elle ne va pas me dire 'je t'encourage à la prendre dans tes bras tout le temps', mais elle n'a pas d'appréhension là-dessus, au contraire, elle me dit 'n'hésite pas !'", a-t-il étonnamment confié lors de la conférence de presse de Danse avec les stars. "Il ne faut pas être timide, si tu ressens de la gêne, le public va le ressentir aussi et ça ne marche pas, alors que s'il y a de la complicité, quelque chose de tendre... Il vaut mieux être là dedans", a-t-il soutenu.