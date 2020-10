Tarek Boudali, de retour après avoir quitté "En famille" ? Il donne son avis

Tarek Boudali est devenu un comédien très populaire ces dernières années, aussi bien au cinéma grâce à des films comme Babysitting et Alibi.com, qu'à la télévision grâce à la série En famille (M6). Un programme que l'acteur et réalisateur âgé de 40 ans a décidé de quitter en 2018. Pourrait-il un jour revenir ? Il a son avis sur la question.

Interrogé par nos confrères de Purebreak, en pleine promotion de son deuxième film comme réalisateur - 30 jours max - Tarek Boudali a accepté d'évoquer En famille. "Pendant la tournée d'avant-première pour 30 Jours Max, on m'a sans cesse demandé si je comptais retourner dans la série. Mais non. Malheureusement non", a-t-il déclaré. Et ce dernier de justifier pourquoi il a quitté la série et ne compte pas y revenir dans le futur : "Je n'ai plus le temps. J'étais arrivé à un point où il fallait que je fasse un choix. Même si je reste attaché à cette série pour ce qu'elle m'a apporté."

Tarek Boudali, qui a impressionné ses fans par sa métamorphose physique, lui qui s'est beaucoup musclé, sait tout ce qu'il doit à la série avec laquelle il a acquis sa notoriété. "En Famille, c'est un programme qui m'a sauvé. Car, à l'époque, je traversais une période compliquée. Je n'avais plus de boulot depuis un an et demi. Tout le monde refusait le projet Babysitting que nous avions écrit, Philippe Lacheau, Julien Arruti et moi. Je me demandais même s'il fallait continuer ce métier ou chercher du travail ailleurs. Puis la série est arrivée...", avait-il expliqué dans les pages du magazine Télé 7 jours, en 2018.

Depuis son départ, sa femme à l'écran, la comédienne et jeune maman Charlie Bruneau - alias Roxane Le Kervelec -, joue une mère séparée élevant leurs deux enfants et multipliant les rencontres grâce à une application de dating. Trouvera-t-elle celui qui pourra remplacer Kader dans son coeur ?