Tarek Boudali : Flic incontrôlable face à José Garcia (roux) dans "30 Jours Max"

Deuxième film de l'acteur et réalisateur Tarek Boudali, 30 Jours Max répond à une question existentielle que beaucoup se sont déjà posée une fois dans leur vie : Que feriez-vous s'il ne vous restait plus qu'un mois à vivre ? Dans une comédie déroutante qui mêle les acteurs José Garcia, Philippe Lacheau, Marie-Anne Chazel, Chantal Ladesou ou encore les célèbres youtubeurs McFly et Carlito, Tarek Boudali incarne Rayane, jeune flic qui tente de devenir un héros au sein de sa brigade après que son médecin lui a diagnostiqué une mort imminente. Auparavant moqué par les autres policiers, Rayane essaie d'impressionner sa collègue Stéphanie en arrêtant un gros caïd de la drogue surnommé "Le Rat" joué par l'inimitable José Garcia (teint en roux pour l'occasion).

Après être apparu dans les films Babysitting (2014), Babysitting 2 (2015), Alibi.com (2017) et avoir réalisé son premier film en 2017, Épouse-moi mon pote, Tarek s'illustre dans un tout autre registre avec ce rôle de flic. "Je voulais tirer de la réponse une comédie, avec comme détonateur comique le fait que le personnage condamné se rend compte qu'il n'est plus condamné... Or, entre-temps, il fallait qu'il fasse des trucs de fou, n'ayant plus rien à perdre, et qu'il soit impossible pour lui de stopper l'engrenage. Et le métier où on prend beaucoup de risques, c'est évidemment policier. À partir de là, le film d'action s'est naturellement collé à la comédie."