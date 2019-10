Tarek Boudali : Nouveau film avec un saut à la Tom Cruise

Parce que dans 30 Jours Max, Tarek Boudali endosse le rôle de Rayane, un jeune flic sans cesse maladroit et trouillard qui est informé, à tort, par son médecin qui ne lui laisse plus que trente jours à vivre. Il comprend alors que c'est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L'éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un caïd de la drogue.

30 Jours Max, produit par Axel films production, Marc Fiszman et Christophe Cervoni, en coproduction avec Studio Canal et M6 Films, rassemble Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide et José Garcia. La durée du tournage est de douze semaines, à Paris, en région parisienne et à Las Vegas.

Que les spectateurs s'attendent à voir des cascades comme Tarek Boudali l'a teasé avec humour sur sa page Instagram pour annoncer que son film sortirait le 14 octobre 2020. Il s'est dévoilé en train de prendre des risques (mesurés), tel un Tom Cruise dans Mission Impossible. Ce qui donne Tarek Cruise !