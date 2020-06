Charlie Bruneau est maman : naissance discrète et silhouette déjà retrouvée

Charlie Bruneau est une femme comblée. L'actrice connue pour incarner Roxane dans la série humoristique de M6 En Famille est devenue maman. Une nouvelle qu'elle a annoncée en toute discrétion.

L'actrice de 40 ans est en effet très réservée en ce qui concerne sa vie privée. Mais comment ne pas partager un bonheur aussi grand que celui de la maternité ? Il y a un mois, Charlie Bruneau publiait sur Instagram un dessin représentant un bébé. Et ce jeudi 25 juin, ses abonnés ont compris qu'elle avait bel et bien accouché. L'acolyte de Tarek Boudali a partagé une photo sur laquelle on peut voir les pieds de son enfant dépasser d'une petite couverture. On imagine qu'il est en train de dormir confortablement dans sa poussette, pendant que sa maman le promène.

"Bitume back", a simplement écrit Charlie Bruneau en légende de sa publication. Ses fans n'auront donc pas encore le plaisir de savoir si elle a accouché d'une petite fille ou d'un petit garçon ni de connaître son prénom. Mais savoir que l'actrice et son bébé vont bien seront sans doute à leurs yeux une nouvelle déjà suffisamment réjouissante.