Charlie Bruneau enceinte : rare et tendre photo avec son compagnon

C'est à l'occasion du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 17 janvier 2020, que Charlie Bruneau avait officialisé sa première grossesse. Elle était apparue sur le tapis rouge avec son baby bump déjà bien apparent. Et ce n'est pas le seul bonheur qu'elle s'apprête à vivre. La partenaire de Tarek Boudali dans En famille avait récemment dévoilé à Ici Paris que Jean-Baptiste Pouilloux et elle allaient se marier. La cérémonie devait avoir lieu en août prochain, dans le Sud de la France. Mais depuis, le coronavirus a fait son apparition, on ne sait donc pas si elle a été reportée.

Le couple s'est rencontré sur les plateaux de tournage d'En famille puisque le réalisateur, en collaboration avec Raphaël Lenglet, est à l'origine de la série.