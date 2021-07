Gérémy Crédeville en couple depuis 10 ans : photos et déclaration à sa compagne

Il est connu du grand public pour être le nouveau Jules de Roxane, Milo, depuis le départ de Tarek Boudali de la série En famille, sur M6. Mais dans la vraie vie, Gérémy Crédeville n'est plus un coeur à prendre depuis 10 années ! Sur Instagram, l'humoriste de 34 ans aux cheveux fous a partagé de tendres messages à l'attention de sa partenaire.

En story, c'est à l'aide de photos souvenirs et de beaucoup d'humour que le comédien, papa de deux enfants, a déclaré sa flamme à celle qui partage sa vie et dont on ne sait pas grand chose. "Dix ans de nous", écrit-il sur une photo où le jeune couple semble faire de l'autostop, pancarte à la main et sac sur le dos. Malgré le temps qui file, Gérémy Crédeville reste fou amoureux de sa belle blonde, quelque soit les looks qu'elle arbore. "Une bouteille de Get27, un sachet sur la tête, deux autres pour les pieds et tu restes une bombe", légende-t-il.

Gérémy Crédeville : il remercie sa femme pour ses sacrifices

En plus d'interpréter le peut-être futur gendre de Jacques et Brigitte Kervelec dans En Famille et de tenir une chronique sur France Inter, Gérémy Crédeville est en tournée dans toute la France avec son spectacle Tournée Générale. Il va également à la rencontre de son public avec L'Enquête, un format spécial dans lequel il joue le rôle d'un enquêteur policier loufoque qui fait participer les spectateurs.

Mais si ce jeune père de famille peut se permettre d'être sur tous les fronts, c'est grâce à sa mystérieuse partenaire. Et pour fêter dix ans de bonheur, il n'a pas hésité à remercier sa compagne ! "On me demande souvent comment je fais pour être partout. C'est grâce à elle. Elle est encore plus couteau-suisse que moi. J'ai pas compté le nombre de sacrifices qu'elle a fait pour moi en dix ans sans jamais se plaindre. Pardon, je m'épanche mais on a dix ans p**ain !" Un joli message d'amour pour célébrer une décennie de vie commune.