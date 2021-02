Gérémy Crédeville : Qui est le séduisant humoriste, papa de deux jeunes enfants ?

Le vendredi 19 février 2021, TF1 diffuse un autre volet du programme les Touristes. Sous la direction d'Arthur , Gérémy Crédeville se retrouvera en immersion au sein de l'Institut Paul Bocuse. L'occasion d'en savoir un peu plus cet humoriste de talent et gastronome d'un soir, récemment devenu papa pour la deuxième fois.

Ce grand blond de 34 ans s'orientait d'abord vers une carrière de coach sportif, avant de mettre un pied dans l'humour et dans les cafés-théâtres. Il présente son premier spectacle, Parfait et encore je suis modeste et intègre rapidement le Jamel Comedy Club. Ce soir, il retrouve Arthur, qui a été le premier à le faire participer à l'émission Vendredi tout est permis.

Les plus jeunes connaissent Gérémy Crédeville des réseaux sociaux. Avec sa chaîne Monsieur G, qu'il a arrêtée en 2017, il s'était construit une belle communauté de fans. "Quand on regarde, on se dit que ça prend 3 minutes de sa vie, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Des vidéos ça se prépare et c'est surtout un autre rythme que dans le monde du spectacle (...) Il faut être bon en montage aussi, il y a de belles choses qui se font, même si moi c'était pas trop ma came. C'était un peu plus compliqué que ce que je pensais", avait-il confié à nos confrères de Purebreak au moment de l'arrêt de sa chaîne.