Paul Bocuse perd sa 3e étoile, le Guide Michelin a commis "l'irréparable"

Le mythique restaurant de Paul Bocuse situé sur les bords de Saône vit des heures sombres. Selon Le Point, l'établissement vient de perdre sa troisième étoile. L'information sera officielle dans le Guide Michelin 2020 publié le 27 janvier 2020. Celui qu'on surnommait "Monsieur Paul" (décédé le 20 janvier 2018) détenait pourtant sa précieuse étoile depuis 1965. Mais, pour les inspecteurs, "la qualité de l'établissement demeurait excellente mais plus au niveau d'un trois étoiles". Dépitée par cette annonce, la famille de Paul Bocuse a réagi en déclarant : "Bien que bouleversés par le jugement des inspecteurs, il y a une chose que nous souhaitons ne jamais perdre, c'est l'âme de Monsieur Paul".

Le guide Michelin a commis "l'irréparable"

Une annonce qui a fait réagir de nombreuses personnalités qui s'opposent fermement à ce jugement du Guide Michelin. Président du Bocuse d'Or, le plus grand concours mondial de chefs lancé en 1987 par Paul Bocuse, Olivier Ginon a exprimé "sa tristesse et son respect renouvelé pour l'oeuvre de Monsieur Paul". Le chef Marc Veyrat, lui aussi en colère contre le décrié guide, a indiqué que cette décision était "dramatique" et "pathétique" sur Europe 1. Il a également accusé les inspecteurs du guide de méconnaître le terroir et les produits.... Pour le critique gastronomique Périco Legasse, le guide a commis "l'irréparable".

Bocuse est hors classement

Une déception générale puisque même le plus grand rival de Bocuse, Georges Blanc, a exprimé son mécontentement face à la décision du Guide en déclarant sur Twitter : "Je suis triste pour l'équipe qui reprend le flambeau à Collonges". Pour redonner à l'établissement de Paul Bocuse ses lettres de noblesse, l'ancien directeur du Guide rouge, Jean-François Mesplède, a proposé il y a quelques jours dans le quotidien lyonnais Le Progrès "de créer une étoile d'or" expliquant que "comme Bocuse est hors classement, créons une étoile d'or et une catégorie Incontournable". La bonne solution ?

En pleine modernisation, l'établissement avait pourtant entrepris de grands travaux de rénovation qui sont sur le point de s'achever. Le restaurant doit d'ailleurs rouvrir le 24 janvier 2020, quelques jours seulement avant la parution du nouveau Guide Michelin. De même, Vincent Le Roux (directeur général du restaurant) expliquait au Progrès : "Les chefs ont travaillé et retravaillé les plats. Ils les ont peaufinés pendant plus d'une année, les faisant évoluer tout en conservant leur ADN, leur goût originel". Enfin, le restaurant Paul Bocuse a étoffé son équipe qui compte désormais cinq meilleurs ouvriers de France. Des résolutions prises trop tard ?