Danse avec les stars : Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme en larmes, duo bouleversé et complice

Après trois semaines de compétition, Jean-Baptiste Maunier est toujours en lice dans Danse avec les stars. Le comédien et chanteur âgé de 30 ans se surpasse, au côté de sa binôme, la danseuse Inès Vandamme. Dans un extrait filmé lors des répétitions, celui qui a fait craquer la France entière avec sa voix de cristal dans le film Les Choristes, a reçu un émouvant message vidéo, de la part de son papa.

A la fois surpris et touché, le jeune homme a écouté attentivement son paternel, qui lui a adressé ces quelques mots : "Coucou mon JB. J'espère que ces paroles vont pouvoir t'inspirer pour ta prestation. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que je suis fier de toi, de ce que tu fais et de l'homme que tu es devenu." Avant de poursuivre : "Tu es aussi devenu un papa, alors fais tout pour que ton fils soit fier de toi aussi. Alors donne le maximum, prends du plaisir et, quelle que soit l'issue, je serai toujours fier de toi. Je t'embrasse très fort et bon courage", a conclu le papa du danseur en herbe. Des mots d'encouragement qui sont allés droit au coeur de Jean-Baptiste Maunier et d'Inès Vandamme, qui n'ont pas su contenir leur émotion. "Ça va me faire pleurer ces bêtises !", s'est exclamée la danseuse.

"Il est aussi touchant que toi, ton papa. Vous êtes touchant tous les deux", a commenté Inès Vandamme, avant de partager une chaude accolade avec son partenaire. "Là y'en a de l'émotion mais il va falloir danser maintenant", a déclaré Jean-Baptiste Maunier, les yeux rougies, avant de reprendre ses répétitions. Pour le prime de ce vendredi 1er octobre, il prépare une valse sur le titre de Claudio Capéo, Riche. Le thème de l'amour filial y est traité.

C'est donc certainement en pensant à son fils, Ezra, 2 ans, fruit de son union avec sa conjointe Léa Arnezeder, et à son père que Jean-Baptiste Maunier dansera ! Rendez-vous ce soir sur TF1 à 21h05 pour découvrir la performance finale de ce duo.