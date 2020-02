Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder pacsés : selfie des amoureux à la mairie

Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder sont en couple depuis cinq ans. Quelques jours après la naissance de leur garçon, la petite soeur de la comédienne Nora Arnezeder avait publié une photo d'eux deux à l'occasion de la célébration de leurs cinq ans d'amour. "5 years of love today and it's only the beginning" ("cinq ans d'amour aujourd'hui et ce n'est que le début"), s'était enthousiasmée la ravissante maman.

Depuis la fin en avril 2018 de la pièce de théâtre Paprika, dont il avait partagé l'affiche avec Victoria Abril, Jean-Baptiste Maunier se fait plutôt discret. Il a néanmoins participé aux récents spectacles des Enfoirés qui se sont déroulés en janvier à l'AccorHotels Arena de Paris. Une autre famille qui compte énormément pour Jean-Baptiste Maunier et dont il fait partie depuis plusieurs années.