Jean-Baptiste Maunier papa : Fatigué mais comblé avec son bébé

La naissance d'Ezra est venue sceller cinq ans d'amour que Léa Arnezeder, la petite soeur de la comédienne Nora Arnezeder avait célébrés le 17 août dernier sur Instagram. La ravissante artiste avait publié une photo d'eux deux à cette occasion, légendée : "5 years of love today and it's only the beginning" ("cinq ans d'amour aujourd'hui et ce n'est que le début").