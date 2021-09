Danse avec les stars 2021 : Jean-Baptiste Maunier encouragé par sa célèbre belle-soeur !

Pour le premier prime de l'émission Danse avec les stars,Jean-Baptiste Maunier a pu compter sur le soutien de sa belle-soeur, l'actrice Nora Arnezeder. Sur Instagram, l'actrice du film Ce que le jour doit à la nuit a littéralement hurlé de joie à la vue de son beau-frère et compagnon de sa soeur Léa à l'écran : "JB ! JB !" "Salut... salut baby !" glisse l'un des amis de Nora, impatient de découvrir la prestation de Jean-Baptiste avec Inès Vandamme. Sur le plateau de TF1, l'acteur a également reçu de nombreux compliments de Camille Combal. "Qu'est ce qu'ils sont beaux tous les deux", a soufflé l'animateur à l'acteur et sa danseuse, "C'est les Windsor ou quoi, on dirait on les a dessinés tellement ils sont beaux. Toujours impeccables !"

À l'issue de sa prestation, l'acteur de 30 ans a pu découvrir les notes du jury. Totalement conquis par son aura et par sa danse, le danseur François Alu s'est dit complètement séduit par l'époux de Léa Arnezeder, tout comme Denitsa Ikonomova, Chris Marques et Jean-Paul Gaultier.

Papa d'un petit garçon prénommé Ezra (né le 3 septembre 2019), l'acteur du film Les Choristes avait refusé de participer à Danse avec les stars par le passé. Interrogé lors d'une conférence de presse en août 2021, il avait confié : "C'est un challenge physique très important, c'est ce qui m'a beaucoup motivé dans ma décision. On m'avait déjà contacté pour participer auparavant mais je sentais que je n'en avais pas forcément envie, c'était un challenge un peu trop gros à une époque dans ma vie. Et je crois surtout que, j'ai eu 30 ans, je suis devenu papa, ça a aussi changé quelque chose en moi, dans ma vision des choses, j'avais envie de me mettre en danger dans quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout."

Un challenge que l'acteur a bien fait de relever puisqu'il est déjà considéré comme l'un des chouchous de cette 11e saison !