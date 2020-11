Jean-Baptiste Maunier papa : Nouvelle photo avec son fils Ezra

Papa d'un petit garçon prénommé Ezra depuis le 3 septembre 2019, Jean-Baptiste Maunier découvre jour après jour les joies de la paternité. Le 13 novembre 2020, le chéri de Lea Arnezeder a d'ailleurs posté une nouvelle photographie de son fils sur Instagram. Sur ce cliché en noir et blanc, on peut découvrir le papa se promener avec son bout'chou, confortablement installé sur ses épaules. En légende, l'acteur de 29 ans écrit : "Sunshine on my shoulders makes me happy" ("Le soleil sur mes épaules me rend heureux"). Une adorable photographie qui a déjà fait craquer plus de 27 000 followers. "Juste parfaite cette photo !", "La beauté de cette photo... Quelle douceur pour les yeux et le coeur", "Mon dieu cette photo est magnifique", "Élue la meilleure photo de l'année 2020" ont notamment écrit certains internautes.