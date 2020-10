Jean-Baptiste Maunier : Son fils Ezra (13 mois) déjà passionné de musique ?

Fou d'amour pour son fils et sa compagne Léa Arnezeder,Jean-Baptiste Maunier a partagé une nouvelle photographie du bébé de 13 mois sur Instagram. Sur ce cliché en noir et blanc, on aperçoit l'acteur de 29 ans en pleine improvisation avec une guitare à la main. Juste à côté de lui, le petit Ezra se tient debout et semble le regarder avec beaucoup d'admiration. Un tendre moment capturé par la soeur cadette de la comédienne Nora Arnezeder qui est en couple avec le chanteur depuis près de cinq ans. Alors, Jean-Baptiste serait-il déjà en train d'apprendre à son fils à maîtriser sa voix comme lorsqu'il incarnait Pierre Morhange dans le film Les Choristes ? Pour rappel, le chanteur avait été repéré en 2004 par le réalisateur Christophe Barratier lors d'auditions à Lyon alors qu'il était membre de la chorale des Petits Chanteurs de Saint-Marc. Passionné de musique, Jean-Baptiste a d'ailleurs sorti en 2005 son premier disque Concert pour deux voix, sur lequel il collabore avec Clémence Saint-Preux.

La plus belle des aventures a commencé

Le couple pacsé depuis le 4 février 2020 a accueilli son premier enfant en septembre 2019. Très heureux de devenir père, celui qui a rejoint la troupe des Enfoirés avait publié le premier cliché du nourrisson juste après la naissance. En légende, il avait écrit : "03.09.2019 : la plus belle des aventures a commencé. Bienvenue, mon bonhomme Ezra, le nouvel amour de nos vies." Une magnifique aventure pour les amoureux qui partagent régulièrement des photographies de leur garçonnet tout en veillant à toujours dissimuler son visage. Dans le bain, en promenade ou tout simplement en famille, Léa et Jean-Baptiste postent leurs instants précieux en famille pour le plus grand bonheur de leurs abonnés.

Après son rôle star dans le film Les Choristes (en 2004) Jean-Baptiste Maunier est ensuite apparu dans les films Le Grand Meaulnes et dans la minisérie Le Cri de France 2 (en 2006), Hell Phone et L'Auberge rouge (en 2007), Perfect Baby (en 2011), I'm a Sharpener (en 2013) et Meurtres à Strasbourg (en 2016).