Jean-Baptiste Maunier : Confiné avec bébé, il dévoile ses occupations

L'heure est au confinement en France et ce pour au moins quinze jours. L'acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier ("Les Choristes"), devenu papa pour la première fois il y a peu de temps, est ainsi à la maison avec son bébé et sa chérie. Et il faut bien passer le temps...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos