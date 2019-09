Jean-Baptiste Maunier papa : Première photo de son fils, Erza

La naissance d'un enfant apporte tant de joie au sein d'une famille, mais aussi son lot de petit désagréments. Depuis sa story Instagram, Jean-Baptiste Maunier a pris un selfie en pleine sieste avec son petit Erza, blotti contre lui. Loin de cacher son manque d'énergie, il écrivait avec humour : "Même pas fatigué." Les jeunes parents semblent toutefois comblés.

Tout semble en effet aller pour le mieux entre Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder, qui est d'ailleurs la petite-soeur de la comédienne Nora Arnezeder. Le 17 août 2019, ils fêtaient leurs cinq ans de vie commune. "5 ans d'amour aujourd'hui et ce n'est que le début", indiquait tendrement la peintre sur Instagram. On ne peut que leur souhaiter des années et des années d'amour dans leur nouvelle vie à trois.