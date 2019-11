Jean-Baptiste Maunier papa : tendre photo de sa compagne qui allaite

Ces photos ont suscité de nombreux commentaires doux et témoignages de soutien. Tu dois être tellement heureuse", "Les amours", "Vive l'allaitement", "Tu es une super maman", "Magnifique photo. Cette tendresse, cet amour, ça fait du bien", "Sublime", "Trop mignon ! Il a une super maman ce petit bonhomme", "Bravo pour l'allaitement", "La maman rayonne et le bébé semble si beau !" Les 11 700 abonnées de Léa Arnezeder ont pu profiter de ce moment mère-fils émouvant.

Le couple a attendu plusieurs semaines pour poster la photo tant attendue de leur bébé. Et même si les amoureux montrent parfois le visage de l'enfant, la plupart du temps, il est masqué d'une émoticône, comme sur cette fameuse photo d'allaitement.

La naissance d'Ezra est venue sceller cinq ans d'amour que Léa Arnezeder, la petite soeur de la comédienne Nora Arnezeder, et Jean-Baptiste Maunier avaient célébré le 17 août dernier sur Instagram. La ravissante artiste avait publié une photo d'eux deux à cette occasion, légendée : "5 years of love today and it's only the beginning" ("cinq ans d'amour aujourd'hui et ce n'est que le début").