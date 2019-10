Jean-Baptiste Maunier papa : le rituel trop mignon qu'il partage avec son fils

Ne dit-on pas que la musique adoucit les moeurs ? C'est en tout cas dans cette optique que Jean-Baptiste Maunier éduque son fils Ezra. Sur son compte Instagram, le chanteur a partagé une adorable photographie en compagnie de la chair de sa chair : on l'aperçoit, assis avec une guitare à la main, chantant une douce berceuse au bambin d'un mois et demi. "Ceci est notre rituel père-fils, écrit-il en légende. J'espère que tu aimeras la musique autant que moi". Le 3 septembre 2019, le beau mélomane accueillait son premier enfant avec sa compagne Léa Arnezeder. Espérons que celui-ci devienne, à l'avenir, son petit choriste à lui.

Ce n'est que le début

Ils auront attendu trois semaines avant d'accepter de montrer ce divin enfant. Sur les réseaux sociaux, la jeune maman avait dévoilé le visage d'Ezra, le 24 septembre dernier, en expliquant "l'amour fou" qu'elle ressentait pour lui depuis qu'elle avait accouché. Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder sont en couple depuis un peu plus de cinq ans et ont célébré cette mi-décennie avec le plus beau des cadeaux. "Et ce n'est que le début" expliquait l'artiste peintre. Jolie petite histoire...