Inès Vandamme au lit avec Gaël, son compagnon plus âgé : photo intime du couple

Inès Vandamme est une femme comblée. La danseuse professionnelle de Danse avec les stars (TF1) est amoureuse d'un beau mannequin prénommé Gaël Laudet (39 ans). Et le 27 juillet 2021, en story Instagram, elle a partagé un moment intime à ses abonnés.

Avant d'entamer une rentrée qui s'annonce chargée avec le retour de Danse avec les stars, Inès Vandamme profite de ses vacances. Et c'est avec son amoureux Gaël qu'elle est partie se ressourcer à Royan, avant de se rendre à Lacanau. Désireuse de donner quelques nouvelles à ses fans, la charmante blonde de 29 ans a publié un tendre cliché en story. On peut l'y voir au naturel, allongée sur un lit, les yeux grands ouverts. A ses côtés son compagnon, qui est torse nu, fixe l'objectif en souriant. En légende, la belle danseuse a mis un coeur, puis a donné leur programme de vacances. Un couple heureux en somme.

Début juillet, Inès Vandamme partageait d'ailleurs son bonheur à l'occasion d'une interview dans l'émission de Malika Ménard Dans le portable de, diffusée sur Télé Star Play. "J'ai la chance d'avoir quelqu'un de fantastique dans ma vie, ça fait presque trois ans qu'on est ensemble", avait-elle tout d'abord déclaré. Après quoi, elle a abordé leur différence d'âge : "On a dix ans d'écart (...). Ca nous a fait peur au début (...) mais en fait, il m'apporte beaucoup de stabilité dans la vie et on est basé sur une relation hyper saine."

Une relation qui pourrait évoluer prochainement. Début janvier, les internautes ont remarqué une magnifique bague à l'annulaire gauche d'Inès Vandamme. Il n'en fallait pas plus pour qu'ils songent à une demande en mariage. Malheureusement, le couple ne s'est jamais exprimé sur le sujet.