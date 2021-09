Jean-Baptiste Maunier (Danse avec les stars) est en couple avec la soeur d'une célèbre actrice

Les téléspectateurs vont découvrir une nouvelle facette de son talent. Le vendredi 17 septembre 2021, Jean-Baptiste Maunier se lance dans l'incroyable aventure Danse avec les stars, qui démarre ce jour-là sa onzième saison. Et s'il ose enfin rejoindre le parquet de TF1, après avoir refusé de le faire par le passé, c'est parce que le jeune homme a récemment vécu certains bouleversements. La naissance de son fils Ezra, né le 3 septembre 2019, l'a effectivement poussé à se dépasser, à la vie comme à la télévision.

"C'est un challenge physique très important, c'est ce qui m'a beaucoup motivé dans ma décision, a-t-il expliqué en conférence de presse à la fin du mois d'août. On m'avait déjà contacté pour participer auparavant mais je sentais que je n'en avais pas forcément envie, c'était un challenge un peu trop gros à une époque dans ma vie. Et je crois surtout que, j'ai eu 30 ans, je suis devenu papa, ça a aussi changé quelque chose en moi, dans ma vision des choses, j'avais envie de me mettre en danger dans quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout." Ce bonheur, il ne l'aurait pas connu sans sa partenaire, l'amour de sa vie, Léa Arnezeder, la soeur de l'actrice Nora Arnezeder - Mozart in the jungle, Amy of the dead...