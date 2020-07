Jean-Baptiste Maunier : Photo de son fils et de Léa, duo très fusionnel

Le 21 juillet 2020, Jean-Baptiste Maunier a partagé avec ses abonnés tout l'amour qu'il porte à sa compagne Léa Arnezeder et à leur petit garçon prénommé Ezra. Il a posté une photo adorable du duo et a fait référence à une grande star de la chanson... enfin presque !

Le comédien et chanteur de 29 ans est l'heureux papa d'un bébé de 9 mois. Gaga, il ne le montre pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Mais hier, il a craqué avec une photo de celle avec qui il s'est pacsé après cinq ans de romance embrassant leur enfant. Un instantané pris en noir et blanc et un peu flou. Effet de style ou volonté de ne pas rendre le visage d'Ezra trop visible ? Nul ne le sait. En tout cas, Jean-Baptiste Maunier a fait un commentaire adapté : "Complètement Flou De Vous."

Une phrase qui est une référence à la chanson Flou de toi de Gilles Gabriel... qui n'est autre qu'Alain Chabat ! Le célèbre acteur et ex-membre des Nuls avait interprété ce morceau parodique, qui aurait pu être un vrai succès populaire, pour la sortie du film La Personne aux deux personnes (2007), dont le personnage principal est Gilles Gabriel. Une façon très originale de faire la promotion de ce film, efficace en plus, puisque ce morceau est resté dans de nombreuses têtes.

Fou et flou donc de sa petite famille, Jean-Baptiste Maunier avait surtout piqué cette photo à Léa Arnezeder qui l'a postée une dizaine d'heures plus tôt sur son profil Instagram. De son côté, elle a juste commenté avec un émitocône fleur et un coeur.