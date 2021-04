Jean-Baptiste Maunier : Papa gaga, il partage une nouvelle photo avec bébé

Peu loquace, Jean-Baptiste Maunier se garde bien de s'exprimer sur sa paternité dans les médias. Le jeune homme, que l'on a pu voir ces dernières années au théâtre dans la pièce Paprika, ainsi qu'à la télévision dans la série Scènes de ménages, avait toutefois laissé éclater sa joie sur Instagram en apprenant la grossesse de sa chérie. "Depuis des années je vis à tes côtés, la plus belle des histoires d'amour @leaarnezeder et en voici le fruit ! Tu fais de moi le plus heureux des hommes", avait-il écrit en légende d'une photo de la future maman. Puis, à l'arrivée de bébé, il ajoutait : "03.09.2019 : la plus belle des aventures a commencé. Bienvenue, mon bonhomme Ezra, le nouvel amour de nos vies."