Jean-Baptiste Maunier ultra préparé pour Danse avec les stars : "C'est devenu même un peu maladif"

On ne présente plus Jean-Baptiste Maunier mais le comédien révélé dans le film Les Choristes en 2004 a pourtant bien changé (et pas que physiquement) ! Alors qu'il continue de vivre de sa passion pour l'art dramatique, il sort de sa zone de confort en rejoignant l'aventure Danse avec les stars. Il s'agit là d'un véritable défi personnel pour le jeune homme, lequel cherche à se dépasser sur tous les points.

"C'est un challenge physique très important, c'est ce qui m'a beaucoup motivé dans ma décision. On m'avait déjà contacté pour participer auparavant mais je sentais que je n'en avais pas forcément envie, c'était un challenge un peu trop gros à une époque dans ma vie. Et je crois surtout que, j'ai eu 30 ans, je suis devenu papa, ça a aussi changé quelque chose en moi, dans ma vision des choses, j'avais envie de me mettre en danger dans quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse du programme qui a eu lieu mardi 31 août 2021. Et d'ajouter avec philosophie : "J'ai juste envie de prendre énormément de plaisir et peut-être de montrer aux gens, qui connaissent bien l'enfant que j'ai été, l'homme que je suis."

Jean-Baptiste Maunier n'en oublie pas pour autant la compétition et, pour cela, il a pris soin de s'entraîner avec ardeur. "Dès que j'ai su que j'allais participer, j'ai perdu pas mal de poids, j'ai suivi un rééquilibrage alimentaire, une préparation physique pour être le plus en forme possible. C'est devenu même un peu maladif en fait, c'est terrible, je voulais me sentir frais, bien et gainé", a-t-il encore confié.

Il ne lui reste plus qu'à faire ses preuves sur le parquet. Et s'il n'avait pas déjà assez de pression, sa compagne Léa Arnezeder s'est amusée à lui en rajouter un peu : "Ma femme m'a dit : 'Tu ne rentres pas à la maison si tu ne gagnes pas'". Voilà qui devrait le motiver !