Jean-Baptiste Maunier dévoile son nouveau look : plutôt Tarzan ou Philippe Candeloro ?

Cela fait un moment que Jean-Baptiste Maunier se laisse pousser les cheveux. Depuis novembre 2020 et son mi-long, il n'a rien coupé. Portant sa chevelure en chignon, il n'avait pas encore dévoilé sa crinière (lâchée) de lion. C'est à présent chose faite. Et ses followers ont été surpris !

Le 1er août 2021, sur Instagram, l'acteur et chanteur a posté une photo de lui en noir et blanc sur laquelle il pose les cheveux lâchés. "Will Turner ? Candeloro ? Tarzan ? Qui dit mieux ?", lâche-t-il en commentaire. S'ils ont été nombreux à trouver des sosies chevelus, de notre côté, il nous fait penser à Jafar du Roi lion ; en plus sexy évidemment.