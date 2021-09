Inès Vandamme (Danse avec les stars) victime d'un accident de scooter

Le public va finir par croire que les danseurs de Danse avec les stars 2021 sont frappés par une malédiction. Après Maxime Dereymez qui souffre d'une kératite et Anthony Colette qui s'est blessé à la cheville, c'était au tour d'Inès Vandamme de révéler l'une de ses mésaventures en story Instagram.

La jolie blonde se déplace en scooter et récemment, elle a été victime d'un accident comme elle l'a confié à ses abonnés. "Je dois vous avouer un truc. Il y a quelques jours, j'ai fait une chute de scooter en rentrant du travail. Je ne roulais pourtant pas vite, mais ça a freiné fort devant moi et je suis tombée. Rien de méchant, juste un gros bleu tout moche !", a révélé Inès Vandamme. Elle a donc invité tout le monde a faire attention sur la route, car un accident peut vite arriver. "S'il y avait eu une voiture derrière moi au moment de ma chute, je n'aurais certainement pas eu les mêmes blessures. J'espère sincèrement que ma robe au prime de vendredi prochain sera longue pour cacher la misère", a ajouté la compagne de Gaël Laudet.

Plus de peur que de mal donc pour Inès Vandamme qui sera bel et bien sur la piste de danse pour le prochain prime de Danse avec les stars 2021 diffusé en direct, le 1er octobre. Avec son partenaire Jean-Baptiste Maunier, ils feront encore face aux jurés Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier avec une nouvelle danse. Pour l'heure, on ne sait pas encore de laquelle il s'agit. Mais le duo espère sans nul doute faire aussi bien, si ce n'est mieux, que lors de leur premier prime.

L'acteur et chanteur de 30 ans avait impressionné sur un tango, avec un début de contemporain, sur le titre Derrière le brouillard, de Louane et Grand Corps Malade. Il avait réussi à lâcher prise et à mener sa partenaire d'une main de maître. François Alu avait utilisé son buzzer et lui avait donné un 8/10. Chris et Denitsa lui avaient mis un 7/10 et le styliste et grand couturier français un 6/10. Lors de l'épreuve de la figure imposée, il avait impressionné, ce qui lui avait permis d'éviter le face à face. Il s'était ainsi qualifié pour le prime suivant.